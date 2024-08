Após denúncia, TRE realiza busca e apreensão em comitê de Evandro, mas não constata irregularidade

Pela Resolução do TSE nº 23.610/2019, é vedado "a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor".

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizou, neste sábado, 24, ação de busca e apreensão no comitê central do candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) , no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante. Ação averiguou a distribuição de camisas "contendo elementos explícitos de propaganda eleitoral", mas materiais não foram encontrados e não houve constatação de conduta ilícita de campanha.

Diante a queixa, o juíz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu hoje a liminar determinando a busca e apreensão no comitê central de Leitão, para averiguar a existência das camisas. Procurado pelo O POVO, o TRE-CE informou que os materiais não foram localizadas na ocasião.

"A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informa que não constatou conduta ilícita de campanha em curso, em averiguação no comitê do candidato Evandro Leitão, realizada neste sábado, 24, em Fortaleza", destacou TRE-CE em nota.