Sarto destaca ações da gestão e critica o Governo: "Não querem fazer, porque não sabem"

Em evento de inauguração do comitê da candidatura do irmão, vereador Elpídio Nogueira (PDT), o prefeito José Sarto (PDT) relembrou os feitos de sua gestão e aproveitou o momento para disparar críticas ao Governo do Estado. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira, 23, no bairro Aldeota e também contou com presença do vice-prefeito Élcio Batista (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).



Durante o discurso, Sarto falou sobre as iniciativas realizadas durante a gestão até o momento, citando as ações em áreas, como saúde, turismo, economia e infraestrutura. O candidato à reeleição mencionou a Ponte dos Ingleses, que será reinaugurada neste domingo, 25, e subiu o tom, dizendo que o Governo não fez “porque não sabem fazer”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu estou entregando a Ponte dos Ingleses domingo agora. Essa Ponte dos Ingleses estava lá, parada, para o Governo do Estado fazer e o governo com a desculpa de que não iria fazer, porque não era viável, não tinha estabilidade. Bom, está lá. Domingo, eu estou entregando. Eles não querem fazer, porque não sabem fazer”, afirmou.