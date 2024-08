Ponte dos Ingleses está quase pronta para ser reaberta ao público no domingo, 25

A Ponte dos Ingleses, um dos principais cartões postais de Fortaleza, será reaberta ao público no próximo domingo, 25, às 16h. O retorno ao uso do equipamento marca a conclusão do projeto de requalificação da Praia de Iracema, executado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), com um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões.

De acordo com a Seinf, as obras foram iniciadas em agosto de 2023. Houve a reconstrução completa dos elementos de madeira, dos quiosques e da torre de observação. Além disso, o local recebeu nova iluminação, uma escadaria reformada, rampas de acesso e módulos de vidro em parte do guarda-corpo. As intervenções priorizam acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD) e oferecem uma vista da paisagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gina Emanuela, servidora pública, destacou o valor sentimental da Ponte e expressou entusiasmo pela renovação, afirmando que o local está "muito bonito" e com melhorias significativas.