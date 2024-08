Edifício São Pedro: permissão de uso do terreno é publicada no Diário Oficial da União

Publicação é parte do processo necessário para ceder o espaço de forma definitiva a Universidade Federal do Ceará (UFC), que detém a guarda provisória

O terreno onde ficava o Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, teve a permissão de uso publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira, 8. Publicação, feita pela Superintendência de Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE), é parte do processo necessário para ceder o espaço de forma definitiva a Universidade Federal do Ceará (UFC), que detém a guarda provisória do imóvel.

Realizada pela Prefeitura, após anos de imbróglio com o Governo do Estado, a demolição do prédio histórico foi concluída em junho recente. Na época, o terreno, pertencente a União, foi declarado como de interesse público e cedido para a instituição de ensino cearense.

De acordo com a SPU, cessão foi feita após ser constatado que, dos 141 proprietários do local, apenas 20 estavam com as taxas de aforamento, que é a transferência do domínio útil de um imóvel, em dia.