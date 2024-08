Veja como está a avaliação de Sarto e como estavam outros prefeitos a esta altura do mandato

Pesquisa Datafolha, contratada e divulgada pelo O POVO na última quinta-feira, 22, mostra as avaliações das gestões do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e de outros três prefeitos de Fortaleza na reta final de seus respectivos mandatos. O levantamento compara as avaliações de Sarto, em seu primeiro mandato, e de Juraci Magalhães, Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (PDT), cada um com dois mandatos à frente da Capital.

No que diz respeito às datas de realização das pesquisas, vale destacar que o pleito de 2020 foi realizado pouco mais de um mês após o previsto, ocorrendo apenas em novembro devido ao avanço dos casos de Covid-19 no País, que gerou necessidade de adaptação. Já nos pleitos anteriores a 2015, as campanhas eleitorais começavam em julho, portanto havia mais tempo para candidatos apresentarem propostas.



Termos da Lei 13.165/15, chamada de Minirreforma Eleitoral, reduziram o tempo de campanha de 90 para 45 dias e o período de propaganda no rádio e na TV de 45 para 35 dias.