Quando sai nova pesquisa para prefeito em Caucaia nas Eleições 2024

As informações sobre as pesquisas são compartilhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consultas. O registro pelas entidades e empresas que realizam levantamentos de opinião pública nas eleições é obrigatório e deve ocorrer até cinco dias antes da divulgação dos resultados.

Entre as pesquisas eleitorais previstas, confira a data de divulgação da pesquisa de intenções de voto para prefeito de Caucaia, no Ceará.

Eleições 2024: quem são os candidatos a prefeito de Caucaia?

No pleito de 2024, Caucaia tem quatro candidatos à Prefeitura. Abaixo, em ordem alfabética, confira quem são:

Eleições 2024 em Caucaia: Coronel Aginaldo (PL)

Aginaldo de Oliveira (PL) é coronel da Polícia Militar do Ceará e ex-diretor da Força Nacional de Segurança, casado com a deputada federal Carla Zambelli (PL). O candidato também recebeu endosso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Candidata a vice-prefeita: Luana Forte (PL)

Eleições 2024 em Caucaia: Emília Pessoa (PSDB)

Emília Pessoa (PSDB) foi candidata à vice-governadora em 2018 e concorreu à Prefeitura de Caucaia no último pleito. Foi ainda Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de Governo no município de Caucaia nos anos de 2020 e 2021, durante a gestão de Valim.