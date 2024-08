Girão repete camisa com críticas a Sarto e afirma: "População não vê espectros políticos"

Em adesivaço, neste domingo, 18, o senador Eduardo Girão (Novo) vestiu a mesma mesma camisa utilizada dias antes no primeiro debate com candidatos, com críticas à gestão do prefeito José Sarto (PDT), a qual precisou trocar no meio da ocasião. No ato desta manhã, Girão defendeu a discussão de “projetos” para Fortaleza e disse que a população não “vê espectros políticos”, mas propostas.

O ato estava marcado para o cruzamento das avenidas Santos Dumont e Dioguinho, na Praia do Futuro, cenário comum aos domingos de campanhas eleitorais. No entanto, no mesmo horário, carros de som com jingles e bandeiras da campanha de Sarto já se encontravam no cruzamento para o ato do prefeito dali a algumas horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O adesivaço do Novo pulou um cruzamento e foi para a avenida Aldyr Mentor, no encontro com a Av. Dioguinho. O senador e a candidata a vice-prefeita, Silvana Bezerra, chegaram à Praia do Futuro por volta das 9h30min. "Não vamos fazer campanha com bandeirinhas. Você não vai ver esta festa que estão fazendo", disse Girão ao O POVO, sem se referir diretamente ao opositor que busca reeleição, cujas bandeiras de campanha estavam postas a alguns metros.