Eleição em Fortaleza: Bolsonaro participa de carreata da campanha de André Fernandes

André Fernandes e Bolsonaro em carreata por Fortaleza Crédito: Fabio Lima

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é a atração principal da motocarreata da campanha de André Fernandes (PL) a prefeito de Fortaleza neste sábado, 17. O percurso saiu da avenida Osório de Paiva, no Bom Jardim, próximo de um dos comitês do postulante, e segue até a Varjota, na Delmiro Gouveia, outro ponto de campanha. Carreata com Bolsonaro sai do Bom Jardim e vai até a Varjota. Ato da campanha de André Fernandes, apresentado como "único que tem o apoio" do ex-presidente https://t.co/89okFw4cDS pic.twitter.com/gJNn9E4d52 É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora August 17, 2024

Bolsonaro e André chegaram juntos à concentração da carreata. Os dois subiram na caçamba de um carro, com o ex-presidente sendo segurado por um segurança que o abraçava com um colete à prova de balas. O locutor descatou que Fernandes é "o único que tem o apoio" de Bolsonaro, a quem se refere como "nosso verdadeiro presidente". É dito ainda que Bolsonaro seria o presidente que "mais fez pelo Ceará" e que "trouxe água" para o Estado, em menção às obras da transposição do Rio São Francisco. "André Fernandes e Jair Bolsonaro em Fortaleza", anuncia o carro de som, enquanto passa pelas vias da Capital. No ponto de partida, o evento provocou lentidão no trânsito. No sentido praia, toda a avenida Osório de Paiva foi fechada para comportar as motos e carros que esperavam para participar do evento. No fluxo contrário, uma faixa ficou lenta pelos veículos que esperavam para retornar e entrar na carreata.

As demais pistas também tiveram registros de lentidão, complicada também por uma colisão entre um caminhão e um carro que passava pela via. Com a passagem da carreata, o fluxo foi se normalizando. Em Fortaleza, Bolsonaro seguiu com Fernandes até comitê Dom Luis, na região da Varjota. A presença do ex-presidente acontece no segundo dia de campanha e vinha sendo divulgada como o primeiro grande evento da empreitada do deputado pela prefeitura de Fortaleza. Na sexta-feira, 16, o liberal participou de adesivaços na preparam para vinda do presidente. Bolsonaro esteve no Ceará em abril deste ano para lançar a pré-candidatura de Fernandes. No entanto, a convenção partidária, que confirmou o nome do deputado, aconteceu de forma reservada, em restaurante na Capital, conforme Fernandes, por punição da Justiça Eleitoral justamente pelo evento com a presença de Bolsonaro que foi considerado propaganda antecipada.

Conforme O POVO mostrou, Bolsonaro foi consultado pelas lideranças do PL e do União Brasil em meio às negociações por Fortaleza. O ex-presidente intercedeu por Fernandes e manteve o deputado da disputa, apesar de um possível entendimento em que o PL indicaria a vice de Capitão Wagner (União Brasil). Agora, a campanha de Fernandes dá o "tom" de ressaltar que o apoio de Bolsonaro é para com o deputado, em uma tentativa de afastar a imagem de Wagner com o ex-presidente. Wagner recebeu o apoio de Bolsonaro por duas vezes, na disputa pela prefeitura em 2020 e na corrida pelo Estado em 2022. Apesar de tentar se "esquivar, dizendo não ter padrinhos políticos, Bolsonaro pediu votos para ele e compareceu em agendas no Ceará. Este ano, Wagner se desvencilhou de vez e lançou chapa pura, não mais com o PL na vice como aconteceu em 2022. Veja fotos da carreata Bolsonaro e André Fernandes percorram as ruas de Fortaleza em carreata Crédito: Fábio Lima/O POVO Bolsonaro e André Fernandes percorram as ruas de Fortaleza em carreata Crédito: Fábio Lima/O POVO Bolsonaro e André Fernandes percorram as ruas de Fortaleza em carreata Crédito: Fábio Lima/O POVO Bolsonaro e André Fernandes percorram as ruas de Fortaleza em carreata Crédito: Fábio Lima/O POVO Ex-presidente é acompanhado de homem que segura diante dele o que parece ser algum aparato de proteção Crédito: Júlia Duarte André Fernandes e Bolsonaro em carreata por Fortaleza Crédito: Fabio Lima