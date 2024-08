Quando sai nova pesquisa para prefeito em Juazeiro do Norte

Saiba a data prevista para nova pesquisa eleitoral em Juazeiro do Norte e quais candidatos disputam o cargo de prefeito do município cearense

A chegada das eleições municipais 2024 caminha lado a lado com a presença das pesquisas eleitorais sobre o desempenho dos candidatos. Estas objetivam indagar aos eleitores suas opiniões a respeito dos representantes que disputam os cargos.

As informações sobre as pesquisas são compartilhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consultas. O registro pelas entidades e empresas que realizam levantamentos de opinião pública nas eleições é obrigatório e deve ocorrer até cinco dias antes da divulgação dos resultados.

Entre as pesquisas eleitorais previstas, confira a data de divulgação para Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.