Juazeiro do Norte: Por decisão da Rede, Psol retira candidatura e apoiará Fernando Santana

O partido Rede Sustentabilidade possui maioria no município e optou por retirar Germano Lima (Psol) da disputa para apoiar o petista. Os dois partidos formam uma federação

Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A federação Rede/Psol decidiu por retirar a pré-candidatura de Germano Lima (Psol) à Prefeitura de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, para apoiar Fernando Santana (PT). A decisão partiu do partido Rede Sustentabilidade, que possui maioria no município em relação ao Psol.

O processo da federação de decidir a sua postura na campanha em Juazeiro do Norte foi atribulada desde o início, segundo Alexandre Uchôa, presidente estadual do Psol. De acordo com ele, os dois partidos possuem "culturas políticas" distintas.

"O processo em Juazeiro desde o início é atribulado de fato. Em vários municípios essa perspectiva de federação há um choque de cultura política. Cultura política da Rede é uma, cultura política do Psol é outra. A perspectiva da federação acaba meio que tentando juntar essas duas culturas num canto só", afirmou nesta terça-feira, 6, ao O POVO.