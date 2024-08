"Padre Kelmon", "laranja": vereadores criticam candidatura de George Lima em Fortaleza

Os vereadores Adail Júnior (PDT) e Márcio Martins (União Brasil) Crédito: João Tavares Filho/O POVO / Divulgação/CMFor

Vereadores aliados ao prefeito José Sarto (PDT) e ao Capitão Wagner (União) usaram suas falas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira, 8, para criticar a candidatura de George Lima (Solidariedade) à prefeitura da capital cearense, alegando ser um "candidato laranja", uma demonstração de "desespero" do PT ou até mesmo comparações com Padre Kelmon. Adail Jr (PDT) disse que segundo o próprio George, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), seria o seu maior ídolo. Destacou que o candidato também esteve no alto escalão do governo de Elmano de Freitas (PT). Motivos que fizeram Adail estranhar a candidatura do Solidariedade lançada "em cima da hora". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o vereador da base do Sarto, está surgindo um novo Padre Kelmon, marcado nas eleições presidenciais de 2022 por ter atuado como linha auxiliar de Jair Bolsonaro (PL). No caso de Fortaleza, na avaliação de políticos locais, George Lima seria usado para bater em outros candidatos adversários de Evandro Leitão (PT).