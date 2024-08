Capitão Wagner e Zé Batista registram candidaturas a prefeito; veja valor dos patrimônios

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o operário da construção civil e sindicalista Zé Batista (PSTU) registraram suas candidaturas a prefeito de Fortaleza na Justiça Eleitoral. Eles são os dois primeiros nomes a formalizarem o processo, que consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), num cenário em que a Capital cearense deve contar com pelo menos nove candidatos nas eleições de 2024.



Wagner declarou um patrimônio de R$ 1.014.323,79; entre os bens estão partes (50%) de imóveis e terrenos em Fortaleza, Cascavel e Eusébio, além de um veículo no valor de R$ 200 mil e outras cifras diversas em contas correntes e aplicações financeiras.

Já Zé Batista declarou R$ 175 mil em bens, dentre eles uma casa e um terreno, além de um veículo no valor de R$ 15 mil. No caso de Wagner, o valor nominal dos bens declarados é inferior ao de quatro anos antes, quando ele também se candidatou a prefeito de Fortaleza e declarou, à época, patrimônio R$ 1.267.695,52.