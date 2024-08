Aliados em Fortaleza, partidos da base de Elmano disputarão entre si em Caucaia

PSD fechou chapa com o MDB e lançou a candidatura do ex-prefeito Naumi Amorim como uma das alternativas à chapa governista representada por Waldemir Catanho (PT)

O último fim de semana de convenções partidárias registrou movimentação intensa e de destaque em municípios-chave do Ceará. No último domingo, 4, em Caucaia, foram lançadas candidaturas de representantes de partidos que compõem a base do governador Elmano de Freitas (PT). Unidos na Capital, algumas siglas se colocam de lados opostos no segundo maior colégio eleitoral do Estado, gerando disputa entre nomes do PT, PSD, Republicanos e MDB.



No último domingo, 4, o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) foi oficializado como candidato a prefeito de Caucaia. Compõe a chapa com ele Priscila Menezes (MDB), filha do presidente da Câmara de vereadores, Tanilo Menezes (MDB). PSD e MDB compõem o arco de alianças que sustenta a base do governador Elmano de Freitas no âmbito estadual. As siglas marcham juntas com o PT em Fortaleza, em torno da candidatura de Evandro Leitão.