Enfermeira Ana Paula toma posse como deputada após afastamento de Eduardo Bismarck

A vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PDT) assumiu o posto de deputada federal nesta quarta-feira, 31. A mudança provisória do cargo ocorreu devido ao afastamento do deputado Eduardo Bismarck (PDT) da Câmara dos Deputados durante quatro meses, para resolver assuntos pessoais.

Em sua conta oficial do Instagram, a parlamentar registrou a solenidade de posse e afirmou que realizará “um mandato ancorado nos princípios que nos guiaram até aqui: respeito ao povo, compromisso e coragem”.

Ana Paula ressaltou ainda que é a primeira enfermeira cearense a ocupar um cargo de destaque na Câmara. “Hoje assumo um dos principais desafios da minha vida que é representar o povo do Ceará”, disse. “O momento é de muito desafio para a democracia brasileira, senador Cid Gomes, mas nós, como pessoas públicas, homens e mulheres públicos, temos o dever de estarmos aqui fazendo a defesa da democracia”.



A vereadora foi eleita para a Câmara Municipal de Fortaleza em 2020, contudo, tirou licença do cargo para integrar a bancada cearense no Congresso Nacional. Ela ocupa a segunda suplência do PDT na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Leônidas Cristino (PDT) assumiu o cargo de primeiro suplente ainda no início da legislatura, após o afastamento de Robério Monteiro (PDT), titular da Secretaria dos Recursos Hídricos no Governo do Ceará. O vereador John Monteiro (PDT) ocupará o cargo da parlamentar na Câmara Municipal no período.