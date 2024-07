Camilo nomeia Leonardo Barchini como substituto de Izolda no MEC; conheça perfil

Barchini trabalhou como secretário adjunto de Izolda até ela se desvincular do Ministério da Educação para ser pré-candidata à Prefeitura de Sobral

Foi publicado nesta quarta-feira, 31, no Diário Oficial da Presidência da República, a nomeação de Leonardo Barchini como secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), pasta comandada por Camilo Santana (PT). Ele chega para ocupar o posto deixado por Izolda Cela (PSB), que se desincompatibilizou para concorrer à prefeitura de Sobral, 233,78 km de Fortaleza.

Leonardo já havia trabalhado como secretário executivo adjunto da ex-governadora do Ceará no próprio MEC entre janeiro e agosto de 2023. Após primeira passagem pelo Ministério, Barchini foi diretor e chefe da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), representando o Brasil.

Ele substituirá Izolda como braço-direito de Camilo no MEC. Ela deixou a gestão no final de maio e foi confirmada em junho como pré-candidato ao comando do município de onde é natural.