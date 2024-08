Fernandes escolhe vice do Shalom, que foi apresentadora de TV e rádio e é irmã de vereador

A convenção do PL ocorrerá nesta sexta-feira, 2, no Café Viriato, para oficializar sua própria candidatura e a chapa de vereadores que disputará a eleição na Capital.

“Não fizemos nenhum acordo pela vice, escolhemos uma pessoa técnica. Mas acima do excelente currículo da Alcyvania, está a pessoa. Estou super feliz e em paz com essa escolha!”, pondera André Fernandes.

Pelo PT, Evandro Leitão confirmou a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) para o posto. Já Eduardo Girão anunicou Silvana Bezerra, ambos do Novo, que é viúva do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra.

Enquanto Técio Nunes (Psol) forma chapa com a ambientalista Cindy Carvalho (Rede). E Zé Batista (PSTU), com a dirigente sindical licenciada Malu Costa (PSTU).

O prefeito José Sarto (PDT), por sua vez, confirmou em convenção partidário que o atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSBD), continuará na candidatura com ele. Com oito postulações, faltam apenas Capitão Wagner (União Brasil) e Haroldo Neto (UP) lançarem as respectivas vices.