Calendário eleitoral: quando será o primeiro e o segundo turno?

Veja o calendário eleitoral para o primeiro e o segundo turno das eleições 2024 Crédito: José Cruz/Agência Brasil

As eleições de 2024 se aproximam e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já estipulou as datas e os prazos relacionados ao pleito. O calendário foi regulamentado por meio da Resolução n.º 23.738/2024 e indica o período para o registro das candidaturas e a votação. O espaço também apresenta o início do horário eleitoral gratuito, além do prazo para a justificativa eleitoral, no caso de eleitores que não votaram no 1º turno e não justificaram a falta no dia da eleição. Confira o calendário eleitoral completo a seguir, com a data para o primeiro e o segundo turno das eleições municipais.

Calendário eleitoral: quando será o primeiro turno? O dia 6 de outubro foi o domingo escolhido para a votação do primeiro turno das eleições aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As exceções à data ficam para o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE), que não elegem prefeito ou vereadores. Em 2024, após alterações durante a pandemia, o calendário foi retomado. Com isso, o horário de início volta às 8 horas, com encerramento às 17 horas (horário de Brasília).

Data: 6 de outubro

6 de outubro Início: 8 horas (horário de Brasília)

8 horas (horário de Brasília) Encerramento: 17 horas (horário de Brasília)

Calendário eleitoral: quando será o segundo turno? Em municípios com mais de 200 mil eleitores e candidatos que não alcançaram a maioria absoluta dos votos, o segundo turno acontece no dia 27 de outubro. Calendário eleitoral: limite para convenções partidárias

Conforme o prazo estipulado pelo TSE, os partidos e federações poderão realizar convenções partidárias entre 20 de julho a 5 de agosto. O objetivo dos eventos é deliberar sobre coligações e escolher candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Calendário eleitoral: datas para propaganda eleitoral

O início da propaganda eleitoral geral acontece em 16 de agosto, após a finalização do prazo de registro de candidaturas.