Qual a função dos vereadores: o que fazem e o que não podem fazer

Cargo tem relação com o legislativo dos municípios e fiscaliza o poder executivo. Saiba quais são as funções dos vereadores

Um dos cargos em disputa para as Eleições Municipais de 2024, o vereador faz parte do Poder Legislativo dos municípios. Quem é eleito para este cargo tem relação próxima com o prefeito e com as demandas dos cidadãos.

A cidade de Fortaleza possui 43 vereadores atualmente, conforme a Lei Orgânica n.º 1, de 15 de dezembro de 2006. Os salários para este cargo político podem variar entre R$ 5.621,39 e R$ 21.080,21, a depender de cada cidade.

Para realizar um bom mandato, os vereadores eleitos devem estar bem inteirados do conteúdo das normas jurídicas, especialmente a Lei Orgânica Municipal.