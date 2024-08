Por causa das eleições, Alece terá uma sessão por semana a partir de 16 de agosto

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) passará a realizar apenas uma sessão plenária por semana, às terças-feiras. A medida valerá a partir de 16 de agosto, um dia após o fim do prazo para registro de candidaturas, quando se inicia o período de propaganda eleitoral.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 1º, durante a sessão de retorno dos trabalhos legislativos, após o recesso parlamentar. Segundo o presidente da Casa Legislativa, Evandro Leitão (PT) decisão se deu após reunião da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes.

"Isso ocorre historicamente, reduz-se as sessões, com a perspectiva de que deputados têm suas bases eleitorais no interior do Estado", disse o presidente.