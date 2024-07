Eleições 2024: quem são os pré-candidatos a prefeito em 5 capitais

Confira os principais nomes na pré-candidatura para as eleições municipais Crédito: Yuri Allen em 26-04-2024; Fernando Frazão/Agência Brasil; Betto Jr./ Secom PMS; Flávia Bernardo/Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)

O calendário eleitoral indica o prazo de escolha dos candidatos nas eleições municipais até o dia 5 de agosto, mas os partidos e federações já poderão realizar as convenções para a definição dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores a partir do sábado, 20. O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno acontece no dia 27 de outubro, caso os municípios possuam mais de 200 mil eleitores e os candidatos não atinjam mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a chegada do prazo previsto na Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), alguns partidos já apresentaram a definição de seus pré-candidatos. Estes serão escolhidos oficialmente a partir de 20 de julho e poderão disputar as eleições municipais de outubro.

Veja a seguir a seleção dos principais candidatos das capitais Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). Eleições 2024: pré-candidatos a prefeito de Fortaleza Em Fortaleza, a pesquisa do instituto Datafolha indica os quatro primeiros pré-candidatos à prefeitura de acordo com suas porcentagens na opinião pública. Capitão Wagner (União Brasil) O pré-candidato foi apresentado pelo partido União Brasil e lidera na pesquisa Datafolha para a prefeitura de Fortaleza, com 33%.

Popularmente conhecido como “Capitão Wagner”, foi deputado federal pelo estado do Ceará (2019-2023) e atuou como secretário de Saúde de Maracanaú (2023-2024). A convenção partidária para definir oficialmente sua concorrência ao cargo deve ocorrer em 3 de agosto. José Sarto (PDT) Despontando com 16% na pesquisa Datafolha, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, é a escolha do partido PDT. A sua oficialização para a concorrência do cargo ocorre no domingo, 28 de julho, às 9h, no Colégio Farias Brito Central (Rua Senador Pompeu, nº 2607). Evandro Leitão (PT) O deputado estadual Evandro Leitão é a escolha do PT para Fortaleza. O partido deve realizar a convenção partidária entre os dias 3 e 5 de agosto e seu pré-candidato aparece no levantamento Datafolha com 9% das intenções de voto. O político também é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. André Fernandes (PL) A pré-candidatura de André Fernandes já foi lançada, mas o seu partido, o PL, ainda não informou a definição de data, local ou horário para a convenção em Fortaleza que oficializará a sua disputa pelo cargo.

Fernandes é deputado federal e aparece com 12% na pesquisa Datafolha para a prefeitura da capital cearense. Convenções partidárias: VEJA o calendário dos encontros em Fortaleza

Eleições 2024: pré-candidatos a prefeito de São Paulo Em São Paulo, a Paraná Pesquisas indica os quatro primeiros pré-candidatos e candidatos à prefeitura de acordo com suas porcentagens na opinião pública, após consulta na sexta-feira, 19 de julho.