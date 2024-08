Evandro diz que Célio participará da campanha e que não conseguiu falar com Luizianne

“Com o Célio tive com ele na semana passada, na quinta-feira. Eu conversei com ele. E eu tenho certeza, ou pelo menos foi isso que ele me disse, que ele virá para nossa campanha”, garantiu Evandro, em entrevista coletiva.

Segundo Evandro, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), houve uma conversa com Célio na última quinta-feira, mesmo dia do anúncio de que o PSD não teria candidato a prefeito e apoiaria a candidatura de Evandro Leitão .

Na última quinta-feira, o PSD anunciou que não terá candidato a prefeito de Fortaleza e apoiará a candidatura de Evandro Leitão (PT). Parceria se intensificou com o anúncio de que a sigla integraria a chapa de Evandro, com a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como candidata à vice.

O mesmo diálogo não teria ocorrido com Luizianne, a quem o deputado disse não ter conseguido contatar . “Com a deputada Luizianne, eu não tive com ela, tentei contato e não consegui. Estou respeitando os momentos”, afirmou.

O próprio deputado, no entanto, afirmou “estar refletindo sobre esse processo” . Declaração foi dada na última terça-feira, 30, ou seja, dias após a conversa com Evandro .

Na convenção do PSD, antes do anúncio da vice, Evandro chegou a elogiar Célio, que não compareceu ao evento.

Na ocasião, apenas Luizianne e Evandro inscreveram as pré-candidaturas, diante da desistência dos demais três pré-candidatos. Luiziane só retirou a pré-candidatura poucos minutos antes da votação do encontro. Os apoiadores dela se abstiveram no apoio a Evandro, sinalizando que a divisão persistia no partido.

No mesmo dia, Evandro já sinalizou que buscaria dialogar com a deputada, elogiando o trabalho dela. Elogios persistiram nas semanas e meses seguintes, ainda sem um apoio público de Luizianne, que se dedica a coordenar a campanha do aliado Waldemir Catanho (PT), em Caucaia.

Na última semana, a presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffman, revelou ter tido conversas com Luizianne e disse que a deputada “vai entrar na campanha do Evandro”, embora existam outras “prioridades”.