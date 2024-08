Evandro rebate Sarto por chamar Lula de "freguês": "Arrogância precede a queda"

As falas de Sarto ocorreram após a convenção que o oficializou candidato , no último domingo 29. "Com toda humildade, o Lula é freguês aqui em Fortaleza", começou Sarto.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) rebateu, nesta quinta-feira, 1º, falas do prefeito José Sarto (PDT), que chamou o presidente Lula (PT) de “freguês” após derrotas de nomes apoiados por ele nas últimas disputas pelo comando da capital cearense.

De acordo com o gestor, a disputa na Capital é concorrida e o apoio de Lula não é determinante. "É só revisitar as três últimas eleições. Lula, semideus do Olimpo, na primeira eleição do Roberto (Cláudio, em 2012) veio e perdeu, na reeleição veio e perdeu (em 2016), na minha eleição apoiou e perdeu (2020). Bem-vindo, mas vai perder de novo".

Lula virá a Fortaleza nesta sexta-feira, 2, e participará da convenção de Evandro no dia seguinte. Vinda foi ainda criticada por membros do PDT, sigla que, apesar de ser opositora do PT em Fortaleza e no Ceará, integra a base do Governo Lula.