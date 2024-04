Com disputas de aliados, Elmano prega esforço para preservar base estadual

Senadora Augusta Brito; presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba; governador Elmano de Freitas; secretária Onélia Santana; e o ministro Camilo Santana Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Onze legendas formam a aliança do governo Elmano. São elas: PSB, PSD, Psol, Rede, Republicanos, PP, MDB, PCdoB, PV, Podemos e Solidariedade. Na corrida eleitoral da capital cearense, Psol e Rede, que formam federação, lançaram pré-candidatos em Fortaleza. O senador Cid Gomes, chefe político do PSB cearense atualmente, já externou desejo de evitar hegemonia de um único partido nos governos federal, estadual e municipal. O PSD tem o deputado federal Célio Studart com desejo de lançar pré-candidatura ao Paço da Capital. No interior do Estado, outros contornos são desenhados. Em Iguatu, no Centro-sul cearense, o PT criou uma rachadura interna com a filiação de Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB). Elmano firmou compromisso de apoiá-lo.

O ex-petista Sá Vilarouca era o favorito para a disputa pelo Executivo municipal, mas deixou a legenda após o recém-filiado chegar ao páreo. Ele deve migrar ao PSB, conforme antecipado pelo colunista do O POVO Henrique Araújo. Há ainda o grupo do deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) com intenção de concorrer. Em Sobral, na região Norte, o imbróglio gira em torno da sucessão de Ivo Gomes (PSB). O gestor também já declarou que concorda com o seu irmão quanto a ser contra hegemonia do PT. Por lá, há conflito na relação do prefeito com a vice petista, Christianne Coelho. Ivo exonerou os funcionários da vice-prefeitura e já alegou haver um “movimento no entorno dela de candidatura a prefeito”, situação que não permite em sua gestão. Em Aracati, no litoral leste cearense, o PT quer lançar candidatura própria, fazendo, assim, oposição ao atual prefeito Bismarck Maia (Podemos), que, apesar de não poder tentar reeleição, lançará um aliado. O cenário ainda está em aberto no município de Brejo Santo. Na última eleição municipal, em 2020, o PT disputou contra a atual gestora, Gislaine Landim (PSB), à época no PDT, tendo lançado o candidato Eusébio Ferreira. Para a reeleição de Gislaine, seu filho, o deputado estadual Guilherme Landim (PDT), disse que há "boa vontade" de lideranças do PT para uma aliança.