Fernanda celebra apoio de Julinho a Roberto Pessoa, mas ressalta: "Tem apoio do PT há anos"

Nesta sexta-feira, 26, o nome do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), será confirmado para tentar a reeleição. Entre os nomes de apoio, está o do deputado estadual Júlio Cesar Filho (PT), o Julinho, que tentou ao longo de 2024 ser o candidato do PT no município da Região Metropolitana de Fortaleza. Filha do prefeito, a deputada Fernanda Pessoa (União Brasil) celebrou a união, mas ressaltou que o pai tem o "apoio do PT há 24 anos".

"O deputado Júlio veio agora recentemente para o PT. O nosso grupo político, do meu pai, Roberto Pessoa, tem o apoio do PT há 24 anos. Nós votamos Lula, votamos Dilma, teve esse apoio há um tempo atrás. Nessa época, o Júlio era de outro partido, votava em outros presidentes, mas sempre é muito bem-vindo", ressaltou Fernanda ao O POVO, na última terça-feira, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fala da deputada lembra que Julinho era, antes de migrar para o PT, filiado ao Cidadania. Ele também foi eleito deputado pelo PTN. Além de Julinho, o pai dele, o vereador Júlio César (PSD), ex-prefeito do município, também declarou apoio a Pessoa. A convenção partidária de Roberto Pessoa, inclusive, será na casa do parlamentar. A mãe do deputado, Maire Costa Lima, que foi secretaria da Ação Social e deputada estadual (2003 a 2006), também é citada por Fernanda como apoiadora.