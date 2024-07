Fernanda Pessoa sobre aliança com Ciro: "Ele que foi para o nosso palanque"

DEPUTADA federal Fernanda Pessoa (UB) Crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil-CE) comentou sobre a “união” vista no Crato do ex-ministro Ciro Gomes com o ex-rival político, prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), pai dela. Segundo a parlamentar, a movimentação inusitada partiu de Ciro, já que o palanque no qual os dois estavam era, oficialmente, de um candidato do União Brasil, partido de Pessoa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Na verdade, ele [Ciro] que foi para o nosso palanque. O União Brasil tem candidato no município do Crato, em várias regiões. E foi o ex-candidato a presidente que foi ao nosso palanque”, disse Fernanda.

Questionada sobre o que pensava da união, a parlamentar respondeu bem-humorada. “Como diz o Gonzaga Mota, a política é dinâmica”, disse, rindo, se referindo a uma frase do ex-governador do Ceará, que vem sido citada por outros políticos nos últimos dias, como o deputado estadual De Assis Diniz (PT). O candidato em questão no Crato era Dr. Aloisio (União Brasil), que faz oposição ao nome de André Barreto (PT), apoiado pelo atual prefeito da cidade, Zé Ailton Brasil (PT). A chapa do PT, inclusive, conta com o apoio do PDT, partido de Ciro. Ciro chegou ao encontro e se dirigiu ao palanque, onde estavam membros dos partidos da base aliada de Aloisio, que incluíam o PL, por exemplo, além do partido do candidato, o UB. Pessoa estava lá e chegou a cumprimentar Ciro, de forma rápida.