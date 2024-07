Roberto Pessoa e Julinho compartilham foto e celebram união: 'Dois grandes líderes'

Cerca de uma hora depois de publicada no Instagram do prefeito, a conta de Julinho compartilhou o material na integra. A movimentação acontece após uma semana que o deputado oficializou que não seria candidato e que iria apoiar Pessoa no Município.

Na legenda, Pessoa dá as "boas vindas" a Julinho ao bloco de apoio a sua candidatura. O texto ressalta que a dupla representa "duas visões políticas caminhando juntas para alcançar o mesmo objetivo". "Assim que se faz uma Maracanaú mais justa, mais humana, mais plural e com condições de realizar todo o seu potencial de desenvolvimento. Bem-vindo, deputado Julinho. Certamente, junto com Roberto Pessoa, você irá ajudar a fazer uma Maracanaú melhor para todos e todas", aponta trecho do material.

Em mais um gesto de apoio, o deputado estadual Júlio Cesar Filho (PT), o Julinho, republicou imagem originalmente veiculada nas redes sociais do prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (União Brasil) . A publicação traz fotos dos dois com os dizeres "pelo progesso de Maracanaú, grandes líderes se uniram".

"Com isso, por orientação dos líderes desse grande projeto político, Camilo e Elmano, e a convite do prefeito Roberto Pessoa, manifesto apoio ao atual prefeito no próximo pleito municipal de 2024", escreveu Julinho nas redes sociais na sexta-feira, 5.

Na época, o deputado ressaltou que trabalhou "firmemente para a construção de uma candidatura própria pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Maracanaú". "No entanto, infelizmente, por decisão da Executiva do PT, não foi possível concretizá-la", destacou.

Ele tentou se viabilizar como candidato, mas o PT do município faz parte da gestão do prefeito e sinalizava que ia integrar a campanha de Pessoa. Decisão do diretório municipal, homologada pelo PT Nacional, cimentou isso e formalizou apoio ao atual prefeito que está com o seu projeto político no poder há mais de 20 anos. Ele vai tentar seu quatro mandato.