PT decide apoiar Larissa Camurça, aliada de Roberto Pessoa, na disputa em Pacatuba

Larissa Camurça é esposa do deputado estadual. Firmo Camurça (União Brasil), aliado de Roberto Pessoa . Ambos formam uma hegemonia política em Maracanaú, alternando mandatos de prefeitos de Maracanaú desde as eleições 2004. Nesse período, a dupla teve o PT como partido de oposição. Além disso, Ésio é casado com a deputada estadual Fernanda Pessoa , filha do prefeito de Maracanaú.

Roberto Pessoa também conta com o apoio do PT para as eleições municipais de 2024, decisão aprovada no último 10 de junho pela Comissão Executiva Nacional do partido. A decisão de apoiar a candidatura do atual prefeito à reeleição já havia sido tomada pelo Diretório Municipal do PT desde março deste ano

No entanto, ela era questionada internamente pelo deputado estadual Júlio César Filho (PT), na época pré-candidato à Prefeitura. O caso chegou à cúpula nacional, que sustentou a decisão local.

Atual prefeito, Rafael Marques, é candidato à reeleição no pleito deste ano, em Pacatuba. Ele ocupava o cargo de vice-prefeito e assumiu como chefe do Executivo Municipal em 2023, quando o então prefeito, Carlomano Marques, seu tio, foi afastado do cargo e teve prisão decretada em abril de 2023 por acusações de irregularidades na contratação de empresas para prestar serviços ao município. Em fevereiro deste ano, Carlomano renunciou ao cargo.