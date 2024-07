Domingos FIlho não descarta Célio, mas enxerga 2º turno com Evandro e Sarto

Presidente estadual da sigla que mais cresceu na janela partidária em Fortaleza, Domingos Filho (PSD) Crédito: FERNANDA BARROS

Presidente estadual da sigla que mais cresceu na janela partidária em Fortaleza, Domingos Filho (PSD) comentou sobre a corrida para a Prefeitura da capital cearense em entrevista à Rádio O POVO CBN. No partido, coloca-se como pré-candidato o deputado federal Célio Studart (PSD), cujo nome Domingos disse que será levado em consideração, apesar de apostar em um cenário de segundo turno com o prefeito José Sarto (PDT) e com Evandro Leitão (PT). Na chapa deste último, o PSD ainda disputa uma vaga na vice. Domingos defendeu Célio como um “grande quadro do partido”, salientando os resultados do parlamentar nas eleições de 2022, quando foi eleito o terceiro deputado federal mais bem votado do estado. “Deputado que tira 105 mil votos só em Fortaleza, é evidente que tem toda a legitimidade para colocar essa discussão dentro do partido”, disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, ao ser questionado sobre probabilidades reais dentro da sigla, o ex-vice-governador do Ceará acrescentou a tese do presidente municipal do PSD, Luiz Gastão: de que o PSD deveria integrar a vice da chapa encabeçada pelo candidato do PT, Evandro Leitão.

Segundo Domingos, uma vontade do PT em encabeçar a chapa em Fortaleza já teria sido discutida desde o momento da aliança entre os dois partidos, em 2023. Posição petista foi considerada natural pelo dirigente, que citou a força do PT e de líderes como Camilo Santana e Luizianne Lins. “Fazemos parte de uma aliança, conversamos lá atrás quando essa aliança foi feita, que havia um interesse do Partido dos Trabalhadores em ter a cabeça de chapa em Fortaleza, haja vista a musculatura política do próprio partido, do Camilo, que é a maior liderança, da liderança da Luizianne, dentre outros”, afirmou. Com as vontades de Célio e Gastão definidas, Domingos Filho informou que a escolha passará pelo diretório nacional do PSD, presidido por Gilberto Kassab, secretário no Governo de São Paulo. “Vamos tomar essa decisão ouvindo as ponderações de parte a parte e, naturalmente, o partido liderado pelo Luiz Gastão já toma uma posição de que deve ter uma aliança com o PT. Estamos recebendo, no próximo dia 27, o presidente Gilberto Kassab. Há uma determinação na hierarquia do nosso partido que o nacional participa dessas decisões. Vamos chegar a um termo na maior tranquilidade”, disse.