Eduardo Girão anuncia data de convenção para oficializar candidatura em Fortaleza

A divulgação "consolida" a intenção de Girão de concorrer na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, em meio a investidas de nomes do campo da direita para que houvesse uma composição no primeiro turno. Em seu mesmo espectro político, são pré-candidatos também André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) , que também não dão indícios que irão retirar a candidatura para somar uma chapa.

O senador Eduardo Girão (Novo) será oficializado como candidato ao cargo de prefeito de Fortaleza no próximo dia 3 de agosto. O partido escolheu o dia para realizar convenção municipal. Em comunicado, o partido ressaltou que o nome do vice "poderá" ser divulgado no dia da convenção.

Em junho, questionado sobre o perfil que deseja para vice em sua chapa, Girão afirmou pretender ter uma mulher. "Eu vejo que a mulher tem uma sensibilidade muito grande. Um sentido aguçado. Eu tô cercado de mulheres, tanto em casa como no trabalho, e a gente percebe um compromisso forte. E eu acredito que nós vamos buscar uma vice. Acredito que a mulher pode trazer também esse olhar para complementar para a gente trabalhar junto pelo fortalezense", afirmou.

A convenção do Novo será realizada no Hotel Mareiro, situado na Avenida Beira Mar, número 2380, bairro Meireles. A expectativa do partido é reunir mais de 500 pessoas, entre candidatos a prefeito e vereadores de Fortaleza e interior do Estado, dirigentes e representantes do partido. "Há, ainda, a perspectiva da presença de importantes nomes do cenário político nacional", ressaltou o comunicado.

O presidente do diretório estadual, Afonso Rocha, disse que a convenção se constitui em um marco "para o início da campanha eleitoral" e destacou que o grupo chega com um "forte nome na disputa". “Essas eleições são muito importantes para o Novo. É a primeira vez que chegaremos com chapa cheia em Fortaleza e com um forte nome para disputa da Prefeitura de Fortaleza", disse.