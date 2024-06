Deuzinho projeta união de nomes da oposição em Caucaia, mas reforça dificuldades

O vice-prefeito Deuzinho Filho comentou que esta semana a sua pré-candidatura teve o reforço do PP, uma das legendas que compõem a base do governador Elmano

“Em Caucaia, o presidente AJ, deixou bem claro que apoia a nossa candidatura. E o União Brasil, reforçado essa semana, pelo próprio líder no Senado Federal, senador Efraim Filho, o apoio”, explicou o vice-prefeito durante entrevista no Congresso MBL Ceará , realizado na tarde do último sábado, 5 .

Deuzinho comentou que esta semana a sua pré-candidatura teve o reforço do Partido Progressistas (PP), uma das legendas que compõem a base do Governo do Estado do Ceará.

Com a aproximação das eleições municipais , o vice-prefeito de Caucaia e pré-candidato ao comando do Executivo, Deuzinho Filho (União), afirmou que existe a possibilidade de candidatos da oposição se unirem ainda no primeiro turno para disputa. Apesar disso, o político reforçou que existem dificuldades e encaixes políticos a serem resolvidos.

Os temas voltados para saúde e segurança serão colocados como prioridade da gestão, de acordo com o pré-candidato. Questionado sobre os problemas na infraestrutura de Caucaia, como as obras de pavimentação, Deuzinho justificou que todo governo deve fazer garantir a Infraestrutura e Educação da cidade.

"Às vezes, na comunidade, precisa de um posto e o prefeito quer colocar lá uma escola, o povo precisa de uma escola e o prefeito quer colocar uma praça. Eu acho que é importante ter as prioridades, as pessoas escolhem e a gente faz o plano participativo para ver o que está ruim na cidade", completou.

Na próxima semana, está previsto o início das ações que integram o Plano de Governo Participativo da campanha. Segundo Deuzinho, será a primeira vez que um pré-candidato realizará um itinerário pela cidade ouvindo as principais demandas dos moradores da região.

"A saúde tem que ser uma especificidade, tem que ter também na segurança, porque é muita gente dizendo que a segurança é do Estado, mas a Prefeitura tem que ajudar, com videomonitoramento, com projetos, como eu tenho o projeto de videomonitoramento por drones", argumentou.

No que tange às eleições municipais, Deuzinho afirmou estar ansioso para unir a oposição agora e revelou que tem dialogado com o ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo (PDT), e com a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB). Todavia, ele enfatizou que, motivada pelo seu "planejamento pessoal", a parlamentar só participaria da união se fosse o nome escolhido para disputar a Prefeitura de Caucaia.

"Eu não tenho projeto pessoal, vou para ajudar Caucaia. Se o projeto for bom pra Caucaia, pra mim não interessa o cargo, vou estar em qualquer canto. Mas quero ratificar que, se continuar essas questões individuais até julho, a nossa pré-candidatura vira candidatura e vamos enfrentar o pleito", concluiu.

A deputada Emília Pessoa afirmou que a pré-candidatura dela a prefeita de Caucaia é uma decisão coletiva, que partiu da vontade do povo e que não abriria mão em respeito a esse público.

"Tenho pensado no melhor projeto para minha cidade e, através da escuta diária, já conto com importantes opiniões populares na construção do nosso plano de governo", defendeu.

A parlamentar reiterou que avalia como "positiva" a conversa com os grupos políticos de Caucaia e considera as alianças uma possibilidade. Ela defendeu, também, que não negocia com "interesses particulares, nem com jogos partidários".