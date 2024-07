Evandro rebate Wagner sobre padrinhos políticos: "Quem tem boca fala o que quer"

"Quem tem boca fala o que quer. Nós estamos em uma política e, sem sombra de dúvidas, ela tem uma forte influência. Padrinho político é bom. Nós termos, antes de mais nada, o povo do lado da gente e nós termos um bom projeto. A gente apresentar um bom projeto para a população", disse em entrevista durante evento para anúncio de novas creches para municípios do Ceará.

Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, rebateu nesta terça-feira, 2, discursos críticos em relação a padrinhos políticos, vindos do também pré-candidato Capitão Wagner (União Brasil). O petista ainda acrescentou que as lideranças são importantes, mas é necessário antes de tudo ter um bom projeto.

As falas de Evandro têm como alvo o ex-deputado federal Capitão Wagner, líder das pesquisas para Prefeitura de Fortaleza. O também ex-secretário de Saúde de Maracanaú destacou não ter preocupação com a influência dos padrinhos políticos e lembrou ter vencido na capital cearense em 2022.

“[Nas eleições deste ano], não me preocupa. Com todos esses padrinhos na época, que estavam muito mais fortes e melhor avaliados, eu ganhei em Fortaleza. Fortaleza tem um perfil de votar muito mais pelo candidato do que pelo padrinho. Eu não me preocupo”, afirmou Wagner.