Pré-candidatos repercutem pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza

"Pé no chão, respeito aos adversários e trabalhar cada vez mais para consolidar esse resultado e fazer diferente, acima de tudo. Acredito que Fortaleza não aceita mais esse modelo de escolha de um apadrinhado, porque o padrinho vai embora depois da eleição, tenho deixado isso claro desde a eleição de 2022. Então, pé no chão, muita responsabilidade sem comemorar, sem euforia, até porque a gente está a três meses da eleição", disse Capitão.

Os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza repercutiram a pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO , que mostra a corrida eleitoral para a disputa na Capital. Capitão Wagner (União) lidera com 33% dos votos, seguido por José Sarto (PDT), com 16%; André Fernandes (PL), 12%; Evandro Leitão (PT), 9%; Célio Studart , 8%; e Eduardo Girão (Novo), 5%.

Já o deputado federal André Fernandes celebrou o seu crescimento e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar afirmou que acredita em segundo turno e disse não acreditar em uma divisão de votos no campo da direita, diante das pré-candidaturas de Capitão Wagner e Eduardo Girão.

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato pelo PT, disse que recebeu os números da pesquisa com "muita tranquilidade", uma vez que a campanha em si ainda não começou.

“Não acredito nessa divisão de votos da direita. Somos o pré-candidato que mais cresce nas intenções e acredito que isso vai se consolidar até o final do primeiro turno, quando iniciar o tempo de televisão e que a gente mostrar que Jair Bolsonaro e a direita está toda unida. É um time coeso que está com André Fernandes, não acredito nessa divisão”, acrescentou.

Célio quer candidatura própria do PSD

Célio Studart, deputado federal e integrante do PSD, partido que integra a base estadual do PT e ainda almeja uma indicação a vice de Evandro, mostrou confiança com os seus indicativos na pesquisa e também com a bancada de vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele também afirmou que irá defender candidatura própria.

"Existe um capital eleitoral que nós temos forte e que nos leva a crer que a participação do PSD no primeiro turno tem duas importâncias grandes. Primeiro, o partido é grande, tem tempo de TV, tem estrutura, tem três deputados federais. Segundo, porque existe uma bancada de vereadores a ser eleita e essa bancada ela ganha com voto de legenda também. Então, isso estimula. 8% é um percentual muito alto para você desperdiçar no primeiro turno", avaliou o deputado federal.

Girão comemora crescimento "em meio a partido bilionários"

O senador Eduardo Girão celebrou os números na pesquisa e definiu como "um resultado muito positivo". Ele destacou o fato de estar tecnicamente empatado com Evandro Leitão, pré-candidato apoiado pelos governos estadual e federal, crescendo em meio a um, segundo ele, grande poder aquisitivo dos demais partidos.