Eleições 2024: Wagner diz que apoio do MBL é "muito bem-vindo"

Capitão Wagner (União Brasil) recebe apoio do MBL à sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza

Wagner avalia que o grupo "é muito crítico", por essa razão, deve apoiá-lo tanto nos acertos quando nos erros. "Está muito claro para mim que estarão comigo naquilo que eu acertar e, naquilo que eu errar, eles irão criticar e isso não é condicionante para a parceria. Pelo contrário, eu acho que ter a capacidade de ouvir as críticas e de resolver os problemas é a forma de fazer uma gestão adequada". O postulante compara a postura do MBL à sua atuação no comando da Secretaria de Saúde de Maracanaú. "Foi assim que a gente, inclusive, conquistou muitos opositores da gestão ao receber as críticas, ao solucionar os problemas. Aqueles que antes criticavam somente passaram, também, a elogiar a gestão do prefeito especialmente na área da saúde", relatou Wagner. Em evento promovido MBL, no último sábado, 15, o porta-voz do grupo político no Ceará e pré-candidato a vereador de Fortaleza, Pedro Arthur (União Brasil), mencionou que o grupo não tem candidatura própria para disputar o Paço da Capital, mas que está “agindo com reciprocidade” com o dirigente partidário.