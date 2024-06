Evandro despista sobre escolha de vice, mas elogia cotadas: "Bons nomes"

Com o PSB dado como certo para indicar o vice, Luisa Cela e Enfermeira Ana Paula são as maiores possibilidades de comporem chapa com Evandro para à Prefeitura de Fortaleza

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) evitou posicionamentos mais contundentes quanto à escolha do nome que será vice em sua chapa. Nessa terça-feira, 4, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) disse que a decisão será tomada em um momento propício, mas elogiou as cotadas.

Atualmente, Luisa Cela (PSB), secretária da Cultura de saída da pasta e filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB), e a vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB) são as cotadas para ocuparem o posto de vice na chapa. Já é dado como certo de que o PSB fará a indicação.

"Essa questão de vice nós ainda vamos amadurecer e discutir. No momento propício a gente vai tomar a decisão", disse Evandro ao O POVO no lançamento do Programa Entrada Moradia.