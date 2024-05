Em visita ao Ceará, ministro Luiz Marinho chama Evandro Leitão de "grande esperança" de Fortaleza

“Evandro que é, certamente, grande esperança deste Estado, grande esperança desta cidade. Desejo a você muita sorte, sucesso e que Deus lhe abençoe nesta jornada tão importante, tão significativa para o nosso povo de Fortaleza e do Estado do Ceará”, falou Marinho durante discurso ao cumprimentar Evandro, que preside a Alece.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), fez acenos ao deputado estadual Evandro Leitão (PT), pré-candidato a prefeito de Fortaleza, considerando-o "grande esperança" da Capital. A situação ocorreu nesta segunda-feira, 27, em solenidade alusiva ao Dia dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Durante entrevista coletiva, o ministro foi resistente ao ser questionado sobre a importância de Fortaleza para o PT na disputa de prefeituras de capitais. “Sou petista, mas não falo como dirigente do PT”, iniciou.

“Evidentemente, como dirigente do PT, eu diria para você: Evidentemente, cada cidade que nós tivermos condições de disputar, ela é importante. Em especial, com uma liderança como é o nosso presidente da Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado do Ceará. Evidentemente, Fortaleza é importante, mas o momento agora é enaltecer as políticas públicas que ele dirige aqui no Estado, que é fundamental para fortalecer o tema trabalho no Ceará”.

De iniciativa do presidente da Alece, a sessão especial lançou o programa "Momento do Trabalhador". O objetivo da atração é esclarecer temas que impactam a vida desse grupo da sociedade. Com estreia marcada para o dia 3 de junho, o programa será exibido toda segunda-feira, às 7 horas, na FM Assembleia, e, às 8 horas, na TV Assembleia.