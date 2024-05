Deputados batem boca em sessão com acusação de violência de gênero

A discussão teve início quando o deputado Alcides Fernandes (PL) solicitou a verificação da presença dos parlamentares, no momento haviam poucos no plenário. Por uma falha técnica, que inclusive cortou um trecho da transmissão, o painel não estava disponível. Fernando Santana então concedeu que o deputado De Assis Diniz (PT) usasse a tribuna para discursar, antes de verificar o quórum. “Quem toma a decisão é a presidência então o senhor espere um momento oportuno”, disse Santana para Alcides que questionava a decisão.

A sessão plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta quarta-feira, 22, foi marcada por bate-boca entre deputados da base e da oposição, inclusive com acusação de violência política de gênero feita pela deputada Dra. Silvana (PL).

Nisso, Aldigueri falou: "Mas não me falte com respeito, Dra. Silvana. Eu estou na tribuna usando o meu tempo. A senhora vai me calar, Dra. Silvana? A senhora tá praticando violência de gênero contra mim também? A oposição agora quer calar a voz dos colegas?".

Silvana então esbravejou que estava sendo vítima de violência de gênero e da postura de Fernando Santana. "Ele (Fernando Santana) me faltou com respeito", explicou a deputada.

E prosseguiu: "Levantei uma questão de ordem, vossa excelência estava fazendo uma selfie, desrespeitando a fala dessa parlamentar. O regimento interno dessa casa não foi cumprido. Essa sessão precisa se desagravar com essa parlamentar. Vossa excelência tem o direito de não fazê-lo, mas a postura de vossa excelência não é como um deputado igual a mim é como presidente dessa casa e como presidente, o presidente Fernando Santana precisa se desagravar com essa deputada".

Fernando por sua vez, se justificou afirmando que partiu do deputado Agenor Neto a iniciativa para fazer selfie e disse ter o direito. O presidente da sessão também afirmou ter carinho pela Dra. Silvana, mas ela não tem o direito de fazer acusações.

"Eu não estava fazendo selfie. O colega Agenor veio e ele tirou foto a qual também me convidou para sair na foto, que é um direito meu também. Tenho maior carinho e entendo sua interpretação errada, mas que não lhe dá direito de fazer acusações", explicou.



Deputados criticam Fernando Santana

Alcides Fernandes pediu para falar e também criticou a postura de Fernando Santana, que cortou e prosseguiu com a sessão. Com isso, o deputado Carmelo Neto (PL) se manifestou mostrando indignação com o tratamento mesmo sem usar o microfone. "Vossa Excelência está sendo debochado constantemente com a oposição", disse.

Santana rebateu: "Comigo não vão ganhar no grito. Eu entendo as questões. Não é um desrespeito a oposição, muito pelo contrário".

Em seguida, Carmelo disse que a sua fala seria com o objetivo de acalmar a situação e o presidente da sessão deveria agir de forma isonômica. Ele argumentou que não deveria ter deliberado de maneira imediata no caso do pedido da verificação de presença, feito por Alcides.