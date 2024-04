André Fernandes é alvo de protesto e boneco de deputado é queimado: "Grupo de criminosos"

O deputado federal e pré-candidato ao cargo de prefeito em Fortaleza, André Fernandes foi alvo de vandalismo Crédito: Reprodução

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) teve o escritório político, localizado na avenida Barão de Studart, vandalizado durante protesto. Boneco com o rosto do parlamentar foi queimado pelo grupo Levante Popular da Juventude, na madrugada desta segunda-feira, 1, por volta das 5h20 da manhã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O grupo de cerca de 20 pessoas pichou as paredes e banners do local de vermelho com a palavra "golpista". Eles também gritavam "sem anistia". Os responsáveis pelo ato estavam cobrindo os rostos e usando camisas do Levante Popular e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Confira imagens: O movimento Levante Popular da Juventude realizou atos de vandalismo pichando o comitê do deputado federal André Fernandes com a palavra "golpista" e queimou um boneco com o seu rosto na madrugada desta segunda-feira, 1.



(Imagens: Divulgação/Levante Popular da Juventude) pic.twitter.com/aZcv9U3xaR — Jogo Político (@jogopolitico) April 1, 2024