Assembleia aprova ajustes em leis para Estado poder receber dinheiro de empréstimos já aprovados

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) Crédito: PAULO ROCHA/ Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram nesta quarta-feira, 29, dois projetos de autoria do governador Elmano de Freitas (PT) que realizam adequações em operações de crédito no valor já aprovados em 2022, garantidos pela União, ainda durante a gestão de Izolda Cela no Estado. Um é no valor de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 562,42 milhões, junto a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O financiamento é de destinação ao do Programa de Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos no Sertão Central do Ceará (Gesurh). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O segundo, é também uma adequação em uma operação de crédito externo para o Programa de Sustentabilidade Econômico-Fiscal do Estado do Ceará (Ceará Sustentável). O valor do financiamento é de mais de 80 bilhões de ienes, o equivalente a R$ 2.6 bilhões. A alteração atende uma determinação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).