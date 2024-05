Capitão Wagner deve se preocupar com polarização entre Sarto e Evandro, diz vereador do PDT

"Se polarizar são os dois que vão para o segundo turno", disse o vereador do PDT ao comentar o cenário de embates entre os pré-candidatos José Sarto e Evandro Leitão

Ainda em período de pré-campanha, o cenário das eleições para prefeito de Fortaleza encontra-se com o tom alto entre o atual gestor, José Sarto (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. Para o vereador Adail Jr (PDT), quem mais se prejudica com essa polarização é o Capitão Wagner (União), o líder das pesquisas até aqui.

Ao O POVO, o parlamentar disse nesta terça-feira, 14, que a polarização ficar entre os candidatos do PT e PDT, a debate será monopolizado por eles, deixando o pré-candidato do União Brasil "de lado". E, consequentemente, ambos irão para o segundo turno das eleições a seguir essa tendência, acredita o parlamentar.

"Acho que é o (Capitão) Wagner que tem que tá preocupado com essa polarização. Então eu acho que a preocupação maior não é do Sarto nem do Evandro Leitão. Se continuar essa polarização o debate vai ficar nos dois candidatos", afirmou Adail.