Wagner crê em diminuição de candidaturas da direita em Fortaleza: "A nossa é a mais madura"

Ao O POVO , Wagner comentou sobre o foco que dará em Fortaleza após passar um ano na pasta. Ele afirmou estar em conversas com outros partidos, como PL e o Novo, que lançaram as pré-candidaturas de André Fernandes e Eduardo Girão, respectivamente, e disse acreditar que o número de candidatos neste campo político pode diminuir.

"Acredito que muita coisa pode acontecer até as convenções, inclusive a de diminuição de candidatos de centro-direita. A gente continua em um diálogo muito transparente, aberto com o PL, o Novo, outros partidos que porventura possam se somar a essa candidatura", afirmou.

Wagner, que já disputou o pleito de Fortaleza em 2016 e 2020, além do governo do Estado do Ceará em 2022, sendo o mais votado na capital, declarou ter o convencimento de que a sua candidatura "é a mais madura" e é quem mais conhece a cidade dentre os pré-candidatos.

"A gente tem o convencimento de que a nossa candidatura é a mais madura, porque já fui candidato duas vezes, tenho uma experiência de plano de governo, conheço a cidade com muita propriedade. Ouso a dizer que conheço melhor do que qualquer pré-candidato que venha da esquerda ou da direita, por conta de ter crescido e trabalhado na periferia, ter todas as minhas campanhas com a periferia sendo a maior apoiadora. Então estou convicto de que o nosso nome está sem sólido, que a gente tem um projeto que representa a novidade", explicou.