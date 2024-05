Eleições em Sobral: Moses diz que abastecimento de água e taxa do lixo são pontos "delicados"

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) aponta que o abastecimento de água e a taxa do lixo são pontos "delicados" do município de Sobral, na Região Norte do Ceará. Ao ser questionado sobre a pré-candidatura do pai, deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), ele comentou que a disputa deve ser pautada em um "confronto de propostas".

"A gente tem esse embate no município de Sobral onde o atual prefeito [Ivo Gomes] vai, logicamente, lançar um nome no PSB e esse enfrentamento vai acontecer, mas o que nós estamos propondo no município é que seja um confronto de propostas, de ideias, de programas, que possam melhorar a qualidade de vida da população sobralense", contou o parlamentar.

E seguiu: "Hoje nós temos uma situação muito delicada no município quanto à questão do abastecimento de água, a cobrança da taxa de lixo que tem afetado as populações na periferia, a insegurança que existe hoje no município, embora não seja responsabilidade do prefeito e sim do Governo do Estado".