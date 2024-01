Oscar confirma pré-candidatura em Sobral e diz que Ivo não tem "coragem de trabalhar"

O deputado estaual Oscar Rodrigues (União Brasil) criticou a gestão do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), e disse que é "um grande prejuízo" o município ser gerido pelo pedetista. Ele se defendeu dos questionamentos do prefeito, feitos na semana passada, e seguiu ao dizer que "falta coragem de trabalhar" no gestor.

O deputado reforçou que é pré-candidato para disputar a prefeitura do município e afirmou que, nas pesquisas internas feita por seu grupo, seu nome aparece à frente do de seu filho, o deputado federal Moses Rodrigues, outra opção para a cabeça de chapa do União Brasil em Sobral. O grupo tenta desbancar, pela terceira vez, a força dos Ferreira Gomes.

Oscar disse acreditar que Ivo começou uma campanha eleitoral antes do tempo. "O prefeito veio no desespero iniciar uma campanha política, porque no momento que ele vem falar de um pré-candidato que sou eu, ele iniciou uma campanha política em Sobral, ele que iniciou", disse em entrevista à uma rádio local de Sobral, no programa de Izaías Nicolau.