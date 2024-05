Sarto critica Evandro por postura na época de PDT: "Foi o maior infiel do partido"

“O candidato [Evandro] claramente foi contra a decisão do partido de apoiar uma candidatura, que foi a do ex-prefeito Roberto Cláudio , discutida regionalmente, aprovada em convenção. E ele resolveu por conta própria apoiar outra candidatura. Isso é um nomezinho que a gente coloca como 'infidelidade'. [...] Ele foi o maior infiel do partido”, afirmou Sarto em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 14, durante entrega de obras no bairro Bom Jardim. Saiba mais sobre o processo de escolha do PDT em 2022, no fim da matéria.

Em mais um ato da recente troca de críticas entre os dois pré-candidatos , o prefeito José Sarto comentou do período em que o opositor, o candidato petista Evandro Leitão , estava na mesma sigla que ele: o PDT . O gestor elencou o presidente da Assembleia Legislativa como “o maior infiel do partido”, citando a campanha eleitoral para governador em 2022.

O prefeito ainda reforçou o que havia falado em vídeo direcionado a Evandro no último sábado , quando afirmou que o deputado, ao mesmo tempo em que o critica pela taxa do lixo, foi um dos responsáveis pela aprovação do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Que moral tem esse deputado para fazer qualquer crítica a uma taxa? Ele, coletor de impostos”, reforçou Sarto.

“Agora que o partido ‘trucidou’ a ex-prefeita Luizianne Lins, ele gostaria que os filiados do partido dele apoiassem outra candidatura? Eu tenho certeza que não gostaria. Para ele é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, disse ainda usando como gancho a atuação de Evandro no PDT.

Por fim, Sarto ainda se referiu a Evandro como um “um candidato que não conhece a cidade, não conhece a periferia”. “Percebo até um nítido constrangimento quando ele fala em 'companheiros e companheiras'. Falta traquejo para falar. Até porque é um candidato que não conhece a cidade, não conhece a periferia, nunca estudou em escola pública. Um candidato da classe média alta de Fortaleza”, afirmou o gestor.

As críticas de Evandro a Sarto, e vice-versa, estão mais contantes e vêm em um cenário intenso na disputa eleitoral. Além de integrarem chapas opostas, os dois estão inseridos em um contexto de rivalidade do PT e do PDT em relação aos apoios à Prefeitura de Fortaleza.



Entenda o aconteceu no processo de escolha do PDT em 2022

O processo de escolha da candidatura do PDT a governador em 2022 ocasionou o rompimento da aliança de 16 anos entre PT e PDT no Ceará. A primeira sigla defendia a candidatura à reeleição de Izolda Cela (atual-PSB), que assumiu o governo em abril daquele ano, quando Camilo Santana (PT) se desincompatibilizou para concorrer a senador. Mas o PDT optou por seguir com o ex-prefeito Roberto Cláudio. O PT rompeu e lançou candidatura própria — Elmano de Freitas (PT), hoje governador, eleito no primeiro turno. Roberto Cláudio ficou em terceiro.

Evandro, então filiado ao PDT, chegou a lançar pré-candidatura na disputa interna pedetista, mas retirou depois, declarando apoio a Izolda. Após a escolha por Roberto Cláudio, ele se manteve publicamente neutro, alegando que estava focando na própria campanha de deputado estadual.

Apesar disso, Evandro comemorou em cima do palanque a vitória de Elmano. Sobre essa questão, ele justificou, na época, em entrevista ao podcast Jogo Político, dizendo que estava “extravasando o sentimento”. O hoje petista ainda afirmou ter respeito pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), correligionário a quem atribuiu como “um grande quadro da política do Estado do Ceará”.

Evandro saiu do PDT no fim do ano passado, após receber carta de anuência concedida pelo então presidente da sigla no Estado, Cid Gomes (atual-PSB). O processo gerou muitos recursos e desdobramentos, com entendimento favorável a Evandro no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Hoje, ele é o pré-candidato do PT.