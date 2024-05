Evandro responde Élcio sobre investida para enfraquecer aliados do Sarto: "Fantasia"

O vice-prefeito acusou o presidente da Assembleia, o Governo do Estado e o ministro Camilo de tentaram "investidas" contra partidos aliados do prefeito

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão , respondeu nesta quarta-feira, 8, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) sobre o Governo Estadual, o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o próprio presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) estarem tentando enfraquecer as bases de aliados do prefeito José Sarto (PDT).

A fala de Élcio foi dita no podcast Jogo Político do jornal O POVO no fim de abril. Na ocasião, o vice-prefeito declarou haver investidas de Evandro e aliados para tentar amortecer partidos como o PSDB, que é presidido no Ceará por Élcio e compõe base de apoio de Sarto. No último mês, Evandro fez investidas e elevou o tom das críticas ao prefeito, que rebateu o deputado.

"Há uma investida muito grande do Governo do Estado, do Camilo, do Evandro e do Elmano e de aliados nessa tentativa de enfraquecer as bases dos partidos que tão apoiando o Sarto. Houve uma investida direta contra o PSDB e o Cidadania, mas a gente tem hoje um bom grupo", disse Élcio Batista na ocasião.