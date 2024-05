Presidente do PT Fortaleza considera "legítimas" as divergências sobre embates no interior

Guilherme Sampaio é presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício e vereador licenciado Crédito: AURÉLIO ALVES

Apesar disso, ele ressalta que o processo realizado na Capital "não sofreu nenhum questionamento de nenhuma das chapas até o momento". "As provocações, as divergências no momento de emoção, um momento de tensão, fazem parte dos encontros e de qualquer disputa política, mas nenhum questionamento foi feito à condução do processo e não foi feito porque não tinha como fazer. Ele foi totalmente compartilhado com todas as correntes, foi feito de forma absolutamente transparente, de forma absolutamente democrática", pontou Sampaio. Ele também informou que foi aprovada, por unanimidade, moção elogiando a Executiva municipal pela condução do processo em Fortaleza.

Em Iguatu, no Centro-sul cearense, o PT criou uma rachadura interna com a filiação de Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB). O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), firmou compromisso de apoiá-lo. O ex-petista Sá Vilarouca era o favorito para a disputa pelo Executivo municipal, mas deixou a legenda após o recém-filiado chegar ao páreo. Ele migrou ao PSB. Há ainda o grupo do deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) com intenção de concorrer. Em Sobral, na região Norte, o imbróglio gira em torno da sucessão de Ivo Gomes (PSB). O gestor também já declarou que concorda com o seu irmão quanto a ser contra hegemonia do PT. Por lá, há conflito na relação do prefeito com a vice petista, Christianne Coelho. Ivo exonerou os funcionários da vice-prefeitura e já alegou haver um "movimento no entorno dela de candidatura a prefeito", situação que não permite em sua gestão. Em Aracati, no litoral leste cearense, o PT quer lançar candidatura própria, fazendo, assim, oposição ao atual prefeito Bismarck Maia (Podemos), que, apesar de não poder tentar reeleição, lançará um aliado.