Aliado de Guilherme diz que irá apoiar Evandro: "Vai ser o candidato do PT"

O aliado do Guilherme Sampaio, um dos cinco pré-candidatos a Prefeitura pelo PT, o vereador Dr. Vicente (PT), afirmou que irá apoiar Evandro Leitão no processo interno que definirá o candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza.

"Eu como membro da chapa (Resistência Socialista), acho que o PT tem que sair unido. O Guilherme não falou sobre isso ainda comigo, mas acho que a tendência dele e do grupo é apoiar o Evandro Leitão, que vai ser o candidato do PT e tem que tá todo mundo unido pra poder ganhar. Se não, não ganha", afirmou.

Por outro lado, uma aliada da pré-candidata Luizianne Lins, em conversa com O POVO, disse que a chapa da ex-prefeita, "100% do PT" ainda irá se reunir para ouvir o direcionamento para qual será a postura. Ela confidenciou que a tendência é de que a deputa não apoie Evandro Leitão.

De acordo com esta mesma fonte, houve muitas "traições" de nomes antes ligados a Luizianne que demonstraram apoio ao presidente da Assembleia. Outro aliado da ex-prefeita, chegou a dizer que o processo teve muito uso de "máquinas" contra ela.

O presidente da Assembleia disse após o resultado da eleição de delegados, esperar contar com o apoio dos demais pré-candidatos, inclusive a "querida companheira Luizianne Lins".

"Nós vamos atrás do professor Artur Bruno, nós já conversamos com a deputada Larissa Gaspar, vou atrás do deputado Guilherme Sampaio e também vou atrás da deputada federal, querida companheira Luizianne Lins", afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O parlamentar acrescentou sobre Luizianne: "Ela é importante, todos são importantes nesse processo".