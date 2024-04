Larissa e Bruno falam em buscar consenso para definir candidato do PT à Prefeitura

O PT está dividido entre cinco pré-candidaturas: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins Crédito: FERNANDA BARROS/Révinna Nobre, Especial para O POVO/FÁBIO LIMA/FERNANDA BARROS/FÁBIO LIMA

Após o deputado Evandro Leitão conquistar maioria dos votos na eleição de delegados partidários no PT, os também pré-candidatos Larissa Gaspar, deputada estadual, e Artur Bruno, ex-deputado e hoje assessor especial do governo, falaram na possibilidade de consenso em torno da candidatura. Bruno defende uma conversa entre os postulantes para haver um acordo. Segundo ele, na manhã desta segunda-feira, 8, contatou o deputado estadual Guilherme Sampaio, presidente municipal do partido e também pré-candidato, para discutir sobre os próximos passos em torno da disputa ao Paço Municipal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O ideal seria que os quatros pré-candidatos restantes, que não tiveram a maioria dos delegados, que eles possam tomar a mesma posição. A gente tinha conversado com eles antes mesmo dessa votação de ontem (domingo) e vamos aguardar, então, essa conversa para ver qual vai ser a atitude de cada pré-candidato", iniciou.

A menção faz referência à deputada estadual Larissa Gaspar e à deputada federal Luizianne Lins. Bruno mencionou que Sampaio deve conversar com ambas as parlamentares. Todos os quatro são pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza. "A minha proposta é que a gente faça isso em conjunto, num mesmo momento, num ato, que a gente ratifique a decisão que os delegados, pela votação de ontem, me parece que não há nenhuma dúvida, mas vou aguardar essa conversa com os demais", contou Artur. Ainda conforme o ex-deputado, o consenso será proposto a Luizianne. "Tentaremos também fazer um contato com a deputada federal Luizianne, para ver o que ela está pensando, qual será a atitude dela, se ela vai manter-se na disputa, [mas] não há nenhuma dúvida de que o Evandro Leitão tem a maioria. Vamos aguardar, vamos conversar".

E seguiu: "Nós respeitamos qualquer posição que a pré-candidata Luizianne tenha. É um direito dela, inclusive, ir para a disputa dia 21. Mas, assim, ela vai ter 30% dos votos que ela teve agora. Ela vai repetir, porque todos os grupos que ela tinha, se agregaram. Então, é possível que ela faça isso. Acho que o ideal seria no dia 21 fazer uma grande festa de homologação do candidato que teve 60% dos delegados, mas, qualquer posição que ela tome, é direito dela, é democrático, é legítimo". "Estou defendendo que a gente possa fazer isso em bloco, os quatro declararem apoio para aquele que teve maioria, mas vamos respeitar qualquer decisão que qualquer pré-candidato tenha. A gente ficou de conversar. Vai ser essa semana, o mais breve possível, ainda não está marcado. De bloco ou daqueles que queiram ter essa posição", finalizou. Guilherme Sampaio A assessoria do presidente do PT Municipal, Guilherme Sampaio, informou que ele "tirou o dia off com a família", mas se pronunciará em breve. Larissa Gaspar Em nota ao O POVO, a deputada Larissa Gaspar (PT) afirmou que o próximo passo será tomado pelas chapas, que indicarão quais delegados e delegadas participarão do encontro no dia 21, no qual será escolhido o nome para representar a candidatura ao Paço Municipal. "É natural que até lá algumas chapas conversem entre si, talvez na busca de um consenso, para apresentar uma pauta propositiva para a cidade. Independente de pré-candidaturas serem retiradas ou não, até o dia 21", consta no comunicado. Larissa acrescenta que, independentemente da decisão, o mais importante é que o partido saia "unido e fortalecido ao final do processo", e que o objetivo é derrotar "o desastre da gestão do PDT".