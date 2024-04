Elmano diz ter "orgulho" do PT após votação e buscará consenso: "Não fazendo indicação"

Governador Elmano de Freitas disse estar orgulhoso de compor o PT após o processo de votação para escolha do candidato de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

O governador Elmano de Freitas (PT) celebrou nesta segunda-feira, 8, o processo de votação de delegados partidários realizado no último domingo, 7, entre os filiados do PT de Fortaleza. Para o gestor, a etapa foi “significativa” diante da participação de quase seis mil votantes que irão, no dia 21 de abril, escolher o nome que irá representar o partido na disputa na Capital. O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, saiu como vitorioso do processo acumulando 59,3% dos votos. Já a deputada federal Luizianne Lins teve 29% na votação e afirmou que o processo foi alvo de "influências externas", sem mencionar quais. Ela considera que tais interferências "invadiram a integridade dos processos internos do PT". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Questionado sobre isso, Elmano despistou e apontou que o sentimento é de “orgulho” pelos filiados poderem participar diretamente da escolha do candidato. “Eu vi um processo, primeiro muito significativo de participação de mais de seis mil filiados do PT de Fortaleza. Para mim, é um orgulho ter um partido em que as pessoas vão lá e escolhem seus delegados e que estão interferindo diretamente em quem será o candidato que eles gostariam de ter”, disse ele, durante a entrega da nova pavimentação de 24 quilômetros de estradas à moradores da zona rural de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O governador fez projeções para essas duas semanas até o encontro em 21 de abril. Segundo ele, os dias serão de diálogo para “encontrar um nome que seja consensual ou que forme uma ampla maioria para a escolha da candidatura do PT de Fortaleza”. Sua participação no processo, inclusive, segundo ele, será nesse sentido. Ele afastou a possibilidade de fazer indicações ou intervenções em favor de determinado candidato. Além de Evandro e Luizianne, os deputados Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar apresentaram chapas que foram votadas. O assessor especial Artur Bruno também colocou seu nome na disputa, mas não apresentou chapa. “Vou participando ajudando e favorecendo a construção do consenso, não fazendo qualquer indicação, porque eu acho que não me cabe fazer, assim como não fiz até aqui indicação de nome A ou B. Eu sempre disse que quem tinha que decidir era a base partidária e as correntes com suas lideranças buscando construir um consenso progressivo”, ressaltou.