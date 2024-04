Da base de Sarto, PRD fecha chapa de vereadores em Fortaleza

44 vereadores da chapa do PRD Crédito: Divulgação/PRD

O PRD, fusão do Patriota com o PTB, apresentou sua chapa completa de pré-candidatos para a Câmara de Fortaleza. Segundo a sigla, a procura foi grande, intensificada por candidatos menores, que visam alguma chance de serem eleitos. O partido integra a base do prefeito José Sarto (PDT) na CMFor. Conforme comunicado, além do estabelecimento dos 44 vereadores (número máximo por partido), o PRD foi procurado por outros 27 nomes. Estes "já foram reconduzidos pela presidência do PRD para fortalecer outros partidos da base aliada de Sarto". A meta da sigla, segundo o presidente do PRD a nível estadual, Michel Lins, é eleger 4 vereadores em Fortaleza. Também há planos de: 5 prefeitos, 10 vice-prefeitos e mais de 50 vereadores em todo o Estado. "Para, no final de 2024, estarmos entre os maiores partidos do Ceará," disse o vereador.

Dos 44, 15 candidatos são mulheres, o que configura pouco mais dos 30% requisitados por lei. Essa participação feminina seria uma das prioridades da sigla. "No PRD, nosso time de mulheres vem pra disputar de igual pra igual”, disse Lins. Hoje a sigla está presente em 80 municípios do Ceará. Na CMFor, conta, por ora, com a representação justamente de Michel Lins. Esta será a primeira eleição do PRD após a fusão do partido. Ao todo, a base do prefeito Sarto conta com os seguintes partidos: PDT, Cidadania, PSDB, Avante, PRTB, PMB, PMN, PRD, DC e Agir.