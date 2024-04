Maracanaú: Eduardo Bismarck apoiará pré-candidatura de Bruno da Madeireira a prefeito

Deputado federal pedetista Eduardo Bismarck (à esquerda) e pré-candidato a prefeito de Maracanaú Bruno da Madeireira (PSD) Crédito: Divulgação / WhatsApp / Bruno da Madereira

Já o deputado ressaltou a juventude e liderança de Bruno. “Você que é um empresário, que gera renda e emprego para Maracanaú e para o Ceará e que tem um futuro brilhante na política está colocando seu nome à disposição para pré-candidatura à prefeitura. O prefeito Bismarck me incumbiu para garantir a chapa (de vereadores) do Podemos e estará compondo sua coligação para colaborar com o debate político da eleição deste ano. Conte com meu apoio como deputado federal. Nosso mandato está à disposição”.